Tyskland går videre i Davis Cup etter knepen seier over Canada

Den andre semifinalisten i Davis Cup 2024 er avgjort. Tyskland vant 2-0 over Canada i den andre kvartfinalen. I motsetning til Nederlands seier over Spania, var det ikke behov for en tredje kamp, men det betyr ikke at det ikke var enkelt.

De tyske fansen savnet ikke Alexander Zverev, som ikke er med på laget i år, etter at Daniel Altmaier og Jan-Lennard Struff vant over Gabriel Diallo og Denis Shapovalov. Begge seirene var imidlertid tette: Altmaier gikk til tiebreak i første sett: 7-6(5), 6-4. Første seier for Altmaier, som kom sent inn på tysk side.

Deretter kom Struff tilbake i en ny, svært tett tiebreak i tredje sett: Han vant første sett 4-6, men tapte det andre 7-5. Canada var svært nær ved å ta sluttspillet til tredje omgang, men 7-6(5) i tredje sett gjorde at det ikke ble nødvendig, og alle øyne ble rettet mot Billie Jean King Cup-finalen mellom Italia og Slovakia, som ble spilt samtidig som onsdagens Davis Cup-kamp ble avsluttet.