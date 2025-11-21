Ubisoft bekrefter på nytt at Prince of Persia: The Sands of Time Remake vil bli utgitt dette regnskapsåret

HQ

Ubisoft har nok en gang bekreftet at Prince of Persia: The Sands of Time Remake er satt til å slippe dette regnskapsåret, til tross for at vi nesten ikke ser noe fra prosjektet bortsett fra nye avsløringer og ekstra bekreftelser på at det fremdeles kommer snart.

Dette kommer fra Ubisofts siste økonomiske inntjeningsrapport, hvor vi blir fortalt at "Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Rainbow Six Mobile, The Division Resurgence og en

uanmeldt tittel er planlagt for Q4" av dette regnskapsåret.

Selvfølgelig tar fjerde kvartal i dette regnskapsåret oss til slutten av mars 2026, så det er fortsatt tid for oss å høre om Prince of Persia: The Sands of Time Remake og få en utgivelsesdato på, men det er ikke mye av det. Det kommer til å få et nikk på The Game Awards fra det vi hører, men det må være et ganske betydelig utstillingsvindu hvis vi skal tro at dette spillet plutselig er klart for lansering om noen måneder.

Hva tror du om det? Kan Ubisoft levere Prince of Persia: The Sands of Time Remake i tide?