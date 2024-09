Ubisoft mister børsverdi etter lanseringen av Star Wars Outlaws

HQ

Mange av dere vil fortsatt ta deres første slag og jobber som leiesoldater og skurker i Star Wars Outlaws, men det ser ut til at den noe lunkne mottakelsen enn forventet (det er spillet med den største markedsføringskampanjen i selskapets historie) har fått verdien til å lide i markedets øyne.

Ifølge Reuters har Ubisofts aksjer falt kraftig siden 27. august, da early access-utgavene av Star Wars Outlaws ble sluppet (og én dag etter at spillets anmeldelser ble offentliggjort). Ubisofts aksjekurs er angivelig på sitt laveste siden 2015, og ligger for tiden på rundt 15,2 euro per aksje. Det er en nedgang på 85 % fra det dyreste punktet i juli 2018 (pris per aksje på 102,95 euro), og 30 % fra starten av dette året 2024 (takk, VGC).

Det ville imidlertid være veldig vanskelig å skylde dette fallet på Outlaws. Ubisoft hadde to store utgivelser i år, Skull and Bones og XDefiant, som ikke levde opp til forventningene. XDefiant hadde en veldig god start, men i dag er det knapt noen igjen til å fortsette å spille, og kontinuiteten er i tvil. Skull and Bones har derimot holdt seg noe mer i skyggen og er for tiden i sesong 3, selv om det er uklart hvor mange pirater som seiler på havene på PC og konsoller.

Ubisoft er imidlertid et selskap med lang levetid og har fortsatt mye å tilby for å gjenvinne investorenes tillit. Prince of Persia: The Lost Crown er et eksempel på nylig kvalitet, og alle øyne er rettet mot den store tittelen senere i år, Assassin's Creed Shadows, som endelig tar den elskede serien til det føydale Japan.