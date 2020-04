Ubisoft om Assassin's Creed Valhalla-trailerens hemmeligheter

Den første traileren til Assassin's Creed Valhalla ga svar på flere spørsmål dere hadde, men samtidig var det enkelte ting som mange nok trodde var ubesvart. Derfor har Ubisoft nå offentliggjort en ny video hvor Ashraf Ismail og Darby McDevitt, henholdsvis spillets "Creative Director" og "Narrative Director" tar oss gjennom traileren for å fortelle mer om hva vi har i vente og hvilke detaljer du kanskje ikke la merke til eller tenkte over. Her gjør de det fullstendig klart at spillet starter i Norge, at vi kan velge kjønn på hovedkarakteren, at norrøn mytologi vil være viktig, hvordan såkalte raids vil fungere, at vi kan bruke to ulike våpen (eller skjold) samtidig og veldig mye mer.

