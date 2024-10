Ubisoft svarer på ryktene om et oppkjøp fra Tencent

HQ

Etter forrige ukes rykter om et potensielt oppkjøp fra Tencent har en talsperson fra Ubisoft forsøkt å bremse spekulasjonene ved å hevde at selskapet "gjennomgår alle sine strategiske alternativer", men at de fortsatt holder fokus på sin strategi.

"Ubisoft har notert seg den siste tidens pressespekulasjoner om potensielle interesser rundt selskapet," sier Ubisoft til VGC. "Ubisoft gjennomgår jevnlig alle sine strategiske alternativer i interessentenes interesse, og vil informere markedet om og når det er hensiktsmessig."

Ubisoft "gjentar også at ledelsen for øyeblikket er fokusert på å gjennomføre sin strategi, sentrert rundt to kjernevertikaler - Open World Adventures og GaaS-opplevelser."

Tencent kan være Ubisofts eneste håp for å beskytte seg mot fiendtlige overtakelser

En strategi som knapt har fungert for dem i år: premium GaaS-spillet Skull & Bones klarte ikke å imponere noen, og til tross for sine gode intensjoner ble det åpne verdensspillet Star Wars Outlaws anmeldt under forventningene og solgte mye dårligere.

Ubisoft bekreftet senere at Assassin's Creed Shadows var forsinket til 2025, noe som fikk markedsverdien til å stupe. Forrige fredags rykter om et potensielt oppkjøp av Tencent (eller en allianse med det kinesiske selskapet for å gjøre Ubisoft privat) bidro imidlertid til at Ubisofts aksjekurs økte igjen.

Guillemot-familien har i flere tiår beskyttet Ubisoft mot fiendtlige oppkjøp (blant annet Electronic Arts på 2000-tallet og Vivendi på 2010-tallet), men på grunn av selskapets skjørhet kan en allianse med Tencent være den eneste måten å hindre andre investorer i å presse ut Guillemot-familien fra eierskapet i selskapet.