Ubisoft utsetter Skull and Bones for tusende gang

HQ

Jeg var ikke den eneste som nærmest bare måtte le da Ubisoft hevdet at Assassin's Creed IV: Black Flag-inspirerte Skull and Bones ville lanseres samtidig som Sonic Frontiers dagen før God of War: Ragnarök, så at spillet ble utsatt for femte skikkelige gang bare et par måneder senere overrasket ingen. Vi har ikke hørt stort siden den gang heller, så da er det bare å følge gammel vane.

For i dagens investormøte forteller Ubisoft at de har bestemt seg for å utsette Skull and Bones vekk fra den 9. mars. Som flere ganger før ønsker de ikke å gi oss en ny lanseringsdato enda siden de på tro og ære lover å faktisk gi oss spillet den datoen vi får neste gang.

Tilbakemeldingene fra testerne skal likevel ha vært gode, så det skal bli spennende å se hva som venter når beta-testene begynner nærmere våren.