Ubisoft vil være vert for en The Division 2 Showcase neste uke

Ubisoft og Massive tok nylig beslutningen om å utsette den neste DLC-en som var planlagt for The Division 2, mens de kort tid etter også avslørte at den vil bli kjent som Battle for Brooklyn. Nå er utvikleren klar til å vise frem massevis av informasjon om dette neste kapittelet i actionspillet, ettersom en The Division 2 Showcase er kunngjort.

Det vil bli avholdt 23. april, på et tidspunkt som Ubisoft ennå ikke har låst ned. Den vil presentere informasjon på Battle for Brooklyn og vise frem tonnevis av spill for denne kommende DLC, og sannsynligvis til og med bekrefte når den vil gjøre sin store debut.

Showet vil skje på YouTube, og Ubisoft lover også å dele lenken Premiere "snart".

Ser du frem til mer The Division 2?