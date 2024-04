Ubisoft vil vise Assassin's Creed Japan, Star Wars og mer i juni

HQ

Vi visste allerede at både Xbox og PlayStation kommer til å avsløre store nyheter de neste par månedene, og nå er det på tide at en tredje populær utgiver bekrefter sitt sommerarrangement.

Ubisoft avslører at 2024s største Ubisoft Forward-showcase vil finne sted 10. juni. Vi får ikke vite noe om hvilke spill som vil bli vist frem, men du kan være helt sikker på å få vite mer om Assassin's Creed Codename Red, Star Wars Outlaws og Evil Empires Prince of Persia roguelite. La oss heller ikke glemme Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, et av de nye Far Cry-spillene, et nytt Ghost Recon, Rayman og andre muligheter.

Hva håper du å se i Ubisoft Forward?