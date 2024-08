Udyret lurer i oppfølgeren til Dying Light-serien

Det har gått to år siden Dying Light: 2: Stay Human kom inn i livene våre, men det ser ut til at Kyle Cranes postapokalyptiske zombieoverlevelseskamp vil fortsette, og han vil finne en ny trussel (og vi trodde det kunne være den nye Sam Barlow).

Vi vet ikke hva slags fiende det er, men alle mennesker har et beist inni seg som kan komme ut hvis de blir presset for langt. Det er ingen utgivelsesdato ennå for Dying Light: The Beast, men vi vet at det kommer til PC og PlayStation- og Xbox-konsoller, vil foregå i Castor Woods, et populært turistmål, og vil gi oss ytterligere 18 timer med spilling.

Eiere av Ultimate-versjonen av Dying Light 2: Stay Human vil motta Dying Light: The Beast helt gratis.