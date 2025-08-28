UEFA Champions League trekning LIVE: alle rivalene til Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG...

HQ

På UEFA Champions League er det tid for å starte moroa med trekningen, som vil avgjøre hvilke lag hver klubb skal spille mot. Det er 36 lag som er kvalifisert til ligafasen, og hvert lag skal spille åtte kamper mot åtte forskjellige lag, fire hjemme og fire borte, og aldri fra samme land, for å sikre mer varierte og spennende kamper.

Trekningen, som finner sted i Monaco fra kl. 18:00 CET, 17:00 BST (streames kun på betal-TV), vil bare bruke de klassiske ballene én gang, for å velge lag fra Pott 1, resten vil bli gjort automatisk via datamaskinen.

Lagene er plassert i fire forskjellige potter, avhengig av UEFA-koeffisienten deres, og hvert lag møter to motstandere fra hver pott, for å sikre at alle får en mest mulig balansert ligafase, med to lag fra pott 1, med topplag som Real Madrid, PSG, Liverpool eller Barcelona, samt to lag fra de lavere kategoriene, inkludert pott 3 og 4, der vi kan finne lag fra Kasakhstan (Kairat), Aserbajdsjan (Qarabağ FK), Norge (Bodø/Glimt) eller Kypros (Pafos).

Vi vil oppdatere etter hvert som UEFA kunngjør rivalene, i løpet av et arrangement som vil vare omtrent en time.

Trekning av Champions League. Direkte oppdateringer:

18:05: UEFA-president Aleksander Ceferin gir en pris til Chelsea for deres "bragd" med å vinne alle UEFA-turneringene (inkludert Champions League, Europa League og Conference League), noe som absolutt er oppsiktsvekkende, men som betyr at Chelsea i noen sesonger ikke var gode nok til å kvalifisere seg til Champions League, og mobbingen av mye, mye lavere rangerte rivaler i Conference League i fjor. Men gratulerer Chelsea!

18:15: Zlatan Ibrahimovic får hederspris. I år er han også på forsiden av EA FC 26. Kaká går også inn på scenen.

18:25: Trekningen starter for alvor. Nå er vi i gang...

Trekningen av Champions League-pottene:

Pott 1

: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

Pott 2

: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

Pott

3

: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting CP, Olympiakos, Slavia Praha, Bodo/Glimt, Marseille

Pott 4

: F.C. København, AS Monaco, Galatasaray, Union St.-Gilloise, FK Qarabag, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty