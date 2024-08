UFL: Inntrykk fra den andre betaversjonen

HQ

Kanskje jeg er litt hard mot FIFA/EA Sports FC. Av 100 anmeldelser på Metacritic er min den eneste negative, ettersom jeg ga 4/10 til fjorårets EA Sports FC 24. Rettferdig eller ikke, jeg er absolutt en del av mengden, ettersom seriens spillfall også har resultert i stadig mer frustrerte brukeranmeldelser. Jeg skal ikke bruke tid på å ramse opp alle seriens feil og mangler, for dette er tross alt ikke EA Sports FC. Nei, jeg vil bare konkludere med at EAs fokus på urealistisk arkadespill og P2W i Ultimate Team har skapt en tørst etter konkurranse - spesielt siden Konamis eFootball-serie (tidligere Pro Evolution Soccer) ikke akkurat er i toppform den heller.

Den 12. september slippes endelig UFL. Et fotballspill med mer enn åtte års utvikling og investeringer fra selveste Cristiano Ronaldo. Her om dagen ble spillets andre betaversjon gjort tilgjengelig, og som frafallen FIFA-fanatiker måtte jeg prøve det ut.

I likhet med Ultimate Team spiller du ikke som et ekte lag, men skaper og forbedrer i stedet din egen klubb. Før første fløyte kan du velge mellom fire "stjerner" som skal utgjøre kjernen i ditt fremtidige lag. Jeg bruker anførselstegn her fordi verken Ronaldo eller Roberto Firmino skinner klart lenger, mens Arsenal venstrebacken Oleksandr Zinchenko aldri har vært i nærheten av den virkelige stjernestatusen. Jeg valgte derfor Kevin de Bruyne og angret raskt, da Ronaldo begynte å banke inn mål i nesten hver eneste kamp.

Fotball for småbarn

Førsteinntrykket var definitivt ikke bra. Joda, spillermodellene er ganske fine og animasjonene er akseptable, men AI har alltid vært det viktigste elementet i et fotballspill, og her kommer UFL langt fra til kort. Keeperne gjør mange feil, og spesielt midtbanespillerne løper ofte forvirret rundt, splittet mellom impulsen til å forsvare og impulsen til å ta offensive løp. Forsvarsspillerne har det heller ikke lett. De er generelt sett greit posisjonert, men når de må forholde seg til både en dyp ball og en jagende motstander, hender det at de får et mindre sammenbrudd og nekter å gå etter ballen i det hele tatt. Resultatet blir en rotete fotballkamp - ikke ulikt barnefotball - der mange spillere klumper seg sammen på et lite område og etterlater seg et stort hull bakover. Resultatet var at de fleste av målene mine ble scoret på dype baller, og det var ikke så mye pent oppbyggingsspill i starten.

For å være helt ærlig er det mye bedre enn den siste betaversjonen, ut fra de videoklippene jeg har sett. Få idretter er så komplekse som fotball, der du ikke finner de samme sjablongmessige angrepsmønstrene som i håndball, basketball og amerikansk fotball, for eksempel. Så jeg erkjenner at det er vanskelig å finpusse AI, og som sagt er det klare forbedringer å se. Men her, en måned før full lansering, er det fortsatt en lang vei å gå, og dessverre er det også mange slurvefeil i presentasjonen. For eksempel viser ikke linjedommeren flagget når en offside blir avblåst før i det påfølgende mellomspillet, og når man ser på et høydepunkt i sakte film, viser resultattavlen på stadion gjeldende tid og posisjon, ikke hva den var i det øyeblikket som blir fremhevet.

Fair to Play

Den første logoen laget ditt har, inneholder slagordet "Fair to Play", som også ser ut til å være utviklerens mantra. Det er imidlertid ikke umiddelbart synlig på banen. Dommerne deler sjenerøst ut tynne straffer, men holder gule og røde kort tett inntil kroppen, selv når det kreves frispark. Dommerens linje ligner faktisk en kurve av seismiske bølger midt i et jordskjelv. Dette er et annet område der spillets AI trenger en overhaling. Men - og dette er et stort men - det er ikke spillet på banen slagordet refererer til. Nei, det er åpenbart et stikk til EA og deres urettferdige mekanikk i Ultimate Team i særdeleshet.

For ikke å sette det på spissen, la meg si at min personlige erfaring er at EA Sports FC ofte setter deg opp mot en spiller som har et langt bedre lag enn deg. Om dette er en måte å insentivere deg til å bruke penger på bedre spillere eller bare dårlig matchmaking, skal jeg ikke kunne si, men faktum er at når du først møter et lag med Messi, Mbappé og Ronaldo i sine beste 99-versjoner, er det ikke mye du kan gjøre for å overleve - spesielt siden det å forsvare seg har blitt noe av en umulighet i EAs serie.

Igjen, det er bare en betaversjon, så det er fortsatt mye som må finjusteres, men progresjonen og matchmaking i UFL virker faktisk ganske rettferdig. Du kjøper ikke spillerne dine gjennom kortpakker; i stedet har de en fast pris i en valuta du kan tjene ved å spille, og jeg fikk raskt råd til et ganske anstendig lag. Spillerne dine blir automatisk bedre etter hvert som du bruker dem, og selv ganske gode spillere koster ikke en formue. Det er til og med et slags lønnstak avhengig av rangeringen din, slik at du ikke bare kan fylle laget med superstjerner. Jeg har aldri møtt et lag med for god seiersprosent sammenlignet med mitt eget, og selv når motstanderen min faktisk var litt sterkere enn meg på papiret, hadde jeg aldri en sjanse.

Et solid forsvar er neppe nok

I innledningen nevnte jeg at Ronaldo i begynnelsen gjorde livet vanskelig for meg. Han stoppet aldri helt opp, siden han er en av de høyest rangerte spillerne i spillet (du må jo få noe ut av investeringen din), men etter hvert fikk jeg kontroll på ham og de andre spissene. Du kan forsvare deg i UFL, og det er takket være dette enkle faktum at spillet, til tross for sine mange, mange feil, på noen måter er mer underholdende enn EA Sports FC. Først og fremst er ikke pasninger varmesøkende missiler, og du har faktisk en mulighet til å avskjære dem med litt fremsyn. Men hovedårsaken er at angriperne etter hver ballberøring åpner et lite vindu der du kan snappe opp ballen med god timing - dette er dessverre ekstremt vanskelig i EA Sports FC, der hver spiller lett kan gjøre 4-5 berøringer eller kroppsvridninger per sekund. Ved å sakte mestre både forsvars- og angrepsspill, forbedret jeg gevinstprosenten min, men fremfor alt hadde jeg det gøy - verdt svetten og mange intense situasjoner.

Når det er sagt, er UFL i en noe rå tilstand en måned før lansering. Spørsmålet er om det er nok eFootball- og EA Sports FC -avhoppere til å skape et marked, for det er ingen tvil om at spillet fortsatt trenger mye mer enn en måneds arbeid for å konkurrere med Konami og EAs serier. Forhåpentligvis kan Fair to Play -modellen kjøpe dem nok tid og goodwill til å faktisk forbedre kjernemekanikken. Ellers må utviklerne sette sin lit til at Ronaldo griper til lommeboken igjen, for UFL trenger mye tid og penger før det blir virkelig bra.