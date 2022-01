HQ

Jeg synes Magnus tok litt hardt i da han ga Uncharted 4: A Thief's End en tier i sin anmeldelse for snart seks år siden, men det er sannelig ikke langt unna. Ett år senere prøvde jeg å gjøre det fullstendig klart at Uncharted: The Lost Legacy også er fantastisk, så å forbedre og samle begge to i Uncharted: Legacy of Thieves Collection på PlayStation 5 og senere PC høres meget fristende ut på papiret. Det er sannelig ikke dårlig i praksis heller.

La meg uansett gjøre dette klart med en gang. Om du forventer forbedringer på høyde med remaker som Resident Evil 2 og Final Fantasy VII: Remake vil skuffelsen bli enorm. Her snakker vi "bare" om remaster-oppussinger av to spill som allerede er noen av de peneste som finnes på den forrige generasjonen av konsoller. Utviklerne i Naughty Dog og Iron Galaxy har kun finpusset på detaljene, så dette er virkelig eksempler hvor man kan ende opp med å tenke at originalene også så såpass vakre ut. Jeg sier meg godt fornøyd med dette, for det er uansett lett å se forskjellene på en 55-tommers OLED.

Velger du å bruke den såkalte Quality-modusen serveres de fantastiske historiene i stålsolide 30 bilder i sekundet mens alt fra porer i ansikter til fjellene i det fjerne er klarere enn noen gang takket være en bildeoppløsning på 4K. Selv om denne duoen snart er seks og fem år gammel blir jeg stadig slått i bakken av hvor nydelige spillene er. Animasjonene er ikke like smidige og detaljegraden like høy som i The Last of Us: Part II, men det er fortsatt vanskelig å tro hvor "gamle" disse er. De minste ansiktsuttrykk forteller deg akkurat hva en person føler, mens det å studere hver minste lille ting i de forseggjorte omgivelsene aldri blir kjedelig.

Dette er en annonse:

Den største forskjellen merkes likevel om du skifter til Performance-modusen som senker bildeoppløsningen litt i bytte mot silkemyke 60 bilder i sekundet. Jeg vet at ikke alle ser forskjell på bildeoppdateringen, men er du en av dem må denne prøves ut. Selv de mest hektiske sekvensene, inkludert den kaotiske biljakten gjennom byen og sølen i A Thief's End, flyter nærmest prikkfritt, samtidig som at det er deilig å se hvordan Nathan og Chloe beveger seg mer realistisk. Dessverre støtter ikke TVen min 120 bilder i sekundet, så jeg fikk ikke testet Performance+ med 1080p og 120 fps, men selv den vanlige utgaven gjør altså en strålende jobb.

Der stopper også de mest merkbare forbedringene. Jo da, lyden og musikken gir bittelitt mer gåsehud og DualSense-kontrollerens haptiske feedback og justerbare skulderknapper trekker meg litt mer inn i opplevelsen, men disse bærer også preg av at originalene ble laget lenge før PlayStation 5-planene var i nærheten av å være klare. At Naughty Dog hadde hastverk og ikke fikk tid til å lære av gamle feil den gangen er også tydelig.

For ett av de største problemene Uncharted-serien alltid har hatt er kontrollene. Å sikte er langt fra like smidig og presist som de beste i klassen, mens det å gå i eller være i dekning føles litt stivt og kronglete. Om dette ikke var noe problem for deg i originalene vet du uansett hva som venter, for dette betyr bare at kontrollene og animasjonene ikke har blitt rørt.

Dette er en annonse:

Dette gjelder også den grunnleggende presentasjonen siden disse spillene var første gang Naughty Dog brukte den nye motoren sin. Klassisk flisespikkeri jeg la merke til før er enda tydeligere nå. Da snakker jeg om hvordan noen få områder av og til sliter med at gjenstander fryses i luften et par sekunder, små glimt av hvite flekker siden det ikke forventer at jeg skulle se en bestemt plass såpass raskt og lignende småtteri du skal være ekstremt pirkete for å la deg irritere særlig av.

Småtteri blir derfor nøkkelordet både på godt og vondt her. Uncharted 4: A Thief's End og Uncharted: The Lost Legacy har aldri sett, hørtes eller føltes bedre ut, men forskjellene er ikke enorme. Uansett om du velger å gå for den grafikk- eller bildeoppdatering-fokuserte modusen får du noen enestående opplevelser alle med en PlayStation 5 eller PC bør oppleve, men en stor del av dette skyldes at originalene allerede var på kanten til å være mesterverk. Derfor kan jeg lett leve med de samme småkranglete kontrollene og få grafiske feilskjærene. De av oss som allerede eier ett eller begge av spillene (utenom PlayStation Plus) får tross alt oppgraderingen til en mye billigere penge, og de av dere som ikke har spilt dem før får to fremragende spill for prisen av ett.