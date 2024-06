Undead Labs: "Vi presser den visuelle kvaliteten" i State of Decay 3

HQ

Det var åpenbart fra de første sekundene av State of Decay 3 -traileren vi så på Xbox Games Showcase at det var et helt annet nivå på spillets produksjonsverdier sammenlignet med forgjengerne.

I en ny artikkel på Xbox Wire får vi nå et dypdykk i spillets systemer og oppsett, der det bekreftes at hele traileren var in-engine, og altså ikke pre-rendered. Vi kan se frem til en mye mørkere og mer utviklet verden, som nå bedre kan deles med vennene dine.

Systemet med permadeath er selvfølgelig intakt, og det er ingenting Undead Labs har tenkt å endre på, det er rett og slett veldig farlig å leve i en apokalypse. De har imidlertid prøvd å gjøre døden mer emosjonell, slik at den faktisk betyr noe. Kreativ direktør Kevin Patzelt forklarer :

"Jeg tror det er viktig for ikke bare spilleren å ha den erindringen, men også karakterene i verden. Så våre narrative systemer kommer virkelig til å være der for å støtte de største. For det er ingenting som er større enn å miste et samfunnsmedlem, spesielt hvis det er noen du har investert mye tid og energi i. Jeg tror vi må bli flinkere til å vise at det er meningsfylt å ofre seg, og hvordan det kan påvirke samfunnet."

Undead Labs har vært en del av Microsoft i seks år, og dette har bare vært en fordel, ifølge Patzelt:

"Jeg tror ikke vi kunne ha oppnådd State of Decay 3 sin visjon hvis vi ikke var en del av Microsoft. Jeg tror at hvis vi hadde forblitt uavhengige, ville vi aldri hatt den tiden, plassen og støtten vi trengte for å være der vi er i dag og for å skape det vi vet at vi kan skape."

Fordelene er blant annet at de har jobbet med den delte verdenen sammen med Grounded-teamet i Obsidian, som er eksperter på dette feltet, mens Gears of War-studioet The Coalition har hjulpet teamet med å få mest mulig ut av Unreal Engine 5.

State of Decay 3 utspiller seg flere år inn i zombie-apokalypsen, og har mange spillforbedringer. Det inkluderer bedre kamp, der du virkelig kan hacke og skyte zombier på en mer overbevisende måte, men også jevnere animasjoner og mer varierte fiender. I tillegg har vi nå overlevende som faktisk har lært seg å klare seg i en verden styrt av zombier, og som derfor har langt bedre muligheter til å skape og oppgradere sitt eget utstyr.

Patzelt forklarer også hvordan fokuset har vært på å gjøre det virkelig morsomt å overleve sammen med gode venner:

"Vi legger stor vekt på engasjerende samarbeidskamper, og vi har sett nærmere på nivådesignet og hvordan vi bygger opp verdenen for å sikre at spillerne kan ha det gøy med å knuse og skyte zombier sammen ute i den åpne verdenen. For å støtte opp om dette må kampene være rett og slett morsomme."

Dessverre har vi ingen utgivelsesdato for State of Decay 3, men en rimelig gjetning er at det vil komme sent i 2025 eller muligens 2026. Forvent at det blir utgitt for PC og Xbox og inkludert i Game Pass.