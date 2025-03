Until Dawn Remake studioet er i praksis lagt ned

Ballistic Moon, det britiske baserte studioet bak Until Dawn Remake for PC og PS5, har i praksis stengt. Allerede før utgivelsen av spillet i september 2024 ble det kunngjort permitteringer for utvikleren, og det ser ut til at ting bare ble verre derfra.

Nå rapporterer Insider Gaming at Ballistic Moon i hovedsak er et spøkelse av et studio. Ifølge kilder som snakker med publikasjonen, er det bare grunnleggerne som er igjen, sammen med kanskje en håndfull ansatte, men det er ingen igjen i PR, markedsføring eller utvikling.

"Folk deler feil de har funnet i spillet for å gjøre teamet oppmerksom på, men det er ingen som jobber med patch-støtte for spillet lenger," sa en kilde.

Eierne av studioet ønsket tilsynelatende å holde ting i gang, og var på utkikk etter finansiering, men kunne ikke finne et hjem for et nytt prosjekt. Ifølge kildene var studioet et hyggelig sted å jobbe, men til tider var det tilfeller av ubetalt overtid. Dessverre ser dette ut til å være slutten for Ballistic Moon, med mindre det kommer finansiering fra et eller annet sted.