USA innleder blokade av iranske havner

USA har begynt å håndheve marineblokaden av skip som anløper og forlater iranske havner, noe som markerer en kraftig opptrapping av konflikten og legger ytterligere press på den skjøre våpenhvilen i regionen.

President Donald Trump bekreftet tiltaket, og sa at USA ville hindre iranske skip (og alle skip som etterkommer Teherans krav om bompenger) i å operere fritt. Blokaden er rettet mot farvannene som er knyttet til Hormuzstredet, en viktig rute for den globale energiforsyningen.

Iran svarte med skarpe advarsler, kalte aksjonen "sjørøveri" og truet med represalier mot havner i hele Golfen. Tjenestemenn sa at ethvert utenlandsk militært nærvær som forsøker å kontrollere vannveien, vil eskalere ustabiliteten og kunne utløse mer omfattende regionale konsekvenser.

Tiltaket kommer etter mislykkede forhandlinger i Islamabad med sikte på å få slutt på krigen, noe som gjør at en to uker lang våpenhvile i økende grad risikerer å bryte sammen. Til tross for pågående diplomatiske kontakter står partene fortsatt langt fra hverandre i viktige spørsmål, deriblant Irans atomprogram og kontroll over sjøveiene.

De globale markedene reagerte raskt, og oljeprisen klatret tilbake over 100 dollar fatet i frykt for langvarige forstyrrelser. NATO-allierte, deriblant Storbritannia og Frankrike, har nektet å delta i blokaden, og har i stedet oppfordret til innsats for å gjenåpne skipsrutene og stabilisere situasjonen.