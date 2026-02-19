USA trekker ut tropper fra Syria

HQ

USA forbereder seg på å trekke sine gjenværende tropper ut av Syria i løpet av de kommende månedene, opplyser en høytstående tjenestemann i Det hvite hus til BBC. Tiltaket kommer etter at den syriske regjeringen gikk med på å ta ledelsen i kampen mot terrorisme innenfor landets grenser, noe som gjør at en storstilt amerikansk militær tilstedeværelse "ikke lenger er påkrevd." Rundt 1000 amerikanske soldater er fortsatt i landet.

USAs tropper har vært utplassert i Syria siden 2015 for å bekjempe gruppen Den islamske staten. Tidligere i år hadde styrkene allerede forlatt al-Tanf-garnisonen i Sør-Syria og al-Shaddadi-basen i nordøst. Tilbaketrekningen følger Assad-regjeringens kollaps i 2024 og en svekket IS-tilstedeværelse, sammen med en avtale som integrerer de kurdisk-ledede Syriske demokratiske styrkene med de syriske væpnede styrkene.

Amerikanske og tyrkiske soldater diskuterer bombing av IS-stillinger sammen. Aleppo, Syria 15. september 2017 // Shutterstock

Kunngjøringen sammenfaller med økt amerikansk militær aktivitet i Midtøsten, særlig i nærheten av Iran. Hangarskipene USS Abraham Lincoln og USS Gerald R. Ford, sammen med destroyere og jagerfly, har blitt utplassert i regionen, og tjenestemenn har signalisert at de er klare for potensielle angrep hvis de får ordre om det. Samtidig har vi nettopp fått nyheten om at Polen har oppfordret sine innbyggere til å forlate Iran på grunn av "svært, svært reelle" utsikter til krig.

Når det gjelder Syria, har diplomatiet økt, og amerikanske tjenestemenn har møtt syriske ledere for å opprettholde våpenhvilen og fortsette innsatsen mot terrorisme. Utenriksminister Marco Rubio diskuterte nylig det pågående samarbeidet med Syrias utenriksminister Asaad al-Shaibani, og fremhevet et skifte i retning av en overgang basert på betingelser snarere enn brå tilbaketrekning...