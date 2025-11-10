Utgivelsesdato for Silent Hill 2 Remake av Xbox Series X/S lekker

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Silent Hill 2 Remake har blitt aldersgradert for Xbox Series X/S, noe som tyder på at den godt mottatte nyinnspillingen av Konamis overlevelsesskrekkspill snart vil gi avkall på sin PS5-konsolleksklusivitet. En rimelig gjetning var at klassifiseringen ville bety en lansering i høst, noe som også stemmer overens med ideen om at PlayStation hadde rundt ett års eksklusivitet til spillet.

Uansett, mens vi fortsatt venter på bekreftelse fra Konami på utgivelsesplanene for Xbox Series, har det nå lekket ut en dato med synderen som er ingen ringere enn Microsoft via Microsoft Store.

I henhold til True Achievements nevnes det at Silent Hill 2 Remake skal komme på Xbox Series X/S så snart som neste uke 21. november, og naturlig nok har dette ført til spekulasjoner om en snarlig kunngjøring / lansering for den ryktede Born from a Wish DLC også.

Vi må bare holde oss oppdatert, men hvis du ikke har tatt en tur tilbake til tåkete Silent Hill ennå, vil du snart kunne gjøre det på Xbox.