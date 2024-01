Utvikleren av nyinnspillingen Destroy All Humans! har sagt opp rundt halvparten av arbeidsstokken.

HQ

Utvikleren bak de siste nyinnspillingene av Destroy All Humans! har blitt møtt med permitteringer. I følge Kotaku har det blitt nevnt at rundt 50% av studioets totale arbeidsstyrke har blitt frigjort, noe som betyr at omtrent 50 jobber har blitt kuttet i hele selskapet.

Rapporten viser til at permitteringene ble kunngjort 24. januar, og at mer informasjon om dem vil komme i neste uke. Da vil det utvilsomt komme mer konkret informasjon om hva dette betyr for fremtidige prosjekter hos utvikleren, samt det nøyaktige antallet ansatte som mister jobben. Det som er blitt sagt, er at de kreative direktørene og de fleste lederne i selskapet vil beholde jobbene sine.

Dette skjer kort tid etter at Riot og People Can Fly nylig kunngjorde nedbemanninger, noe som bringer det totale antallet oppsigelser hos utviklere i 2024 opp i underkant av 4000, noe som er godt over en tredjedel av de totale oppsigelsene i spillbransjen i hele 2023.