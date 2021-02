Valheim har solgt 3 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

På onsdag i forrige uke fortalte Iron Gate at Valheim hadde solgt en million eksemplarer etter bare åtte dager på Steam, og bare fem dager senere passerte det to millioner. Det viser seg at salget bare fortsetter å gå raskere.

For nå, bare fire dager etter feiringen av to millioner, avslører svenskene at Valheim har blitt lastet ned tre millioner ganger på Steam. Samtidig skryter de av at spillet fortsetter å gå oppover på listen over de best anmeldte spillene på Valve sin butikk ved å nå befinne seg på syttiåttende plass, så sjansen for at suksessen bremser kraftig opp denne helgen er minimal. Derfor kan jeg nok like godt vente med å skrive en ny artikkel om braksuksessen til vikingspillet passerer fem millioner nedlastninger.