Valorant Champions Tour EMEA, etappe 2, starter 15. juli

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Nå som Champions Tour Masters London-arrangementet i «Valorant » er avsluttet, rettes oppmerksomheten igjen mot regionale turneringer rundt om i verden. I denne forbindelse har Riot Games nå offentliggjort de endelige og fullstendige planene for etappe 2 i EMEA-divisjonen.

For det første har vi fått vite at fase 2 starter 15. juli og at den vil by på fem kampdager i uken i tre uker. Denne gruppespillrunden vil avgjøre hvem som går direkte videre til sluttspillet, og hvem som i stedet må gjennom play-in-rundene. De to beste lagene fra hver av de to gruppene får direkte plasser i sluttspillet, mens de fire andre lagene fra hver gruppe i stedet skal delta i play-in-rundene.

Play-in-rundene vil deretter foregå mellom 6. og 16. august for å avgjøre de fire ekstra sluttspilllagene, som skal reise til Barcelona i Spania (til Olimpic Arena) mellom 20. og 23. august for å konkurrere i en dobbel elimineringsturnering der fire plasser til Champions 2026 står på spill. Vi har fått opplyst at de to lagene som når finalen i turneringens øvre del av turneringstreet, vil sikre seg plasser i Champions, mens den tredje og fjerde plassen vil gå til de to lagene som har oppnådd flest mesterskapspoeng gjennom kalenderåret i regionen.

Du kan se gruppeinndelingen for fase 2 og den fullstendige turneringsplanen nedenfor.