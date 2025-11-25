Valorant Game Changers Championship 2025: Nova Esports slått ut, seks lag gjenstår

HQ

I går dekket vi nyhetene om de forskjellige elimineringene på Valorant Game Changers Championship 2025, og bemerket for øyeblikket at et siste spill før en kort pause var i gang. Nå kan vi berøre resultatene av den kampen og hvordan den oppdaterte braketten ser ut.

Til slutt var det en dominerende oppvisning fra Kru Blaze som overvant Nova Esports på en 2-0 måte. Dette resultatet så sistnevnte lag bli eliminert fra turneringen, det fjerde laget som ble sendt hjem, mens Kru fortsetter å drive på og vil nå se ut til å kjempe det ut i sin tredje knockout-kamp.

Når det gjelder hvem Kru skal møte, vil dette være enten Shopify Rebellion Gold eller Karmine Corp GC, med vinneren av den kampen på vei til den øvre bracketfinalen for å ta imot enten G2 Gozen eller Team Liquid Brazil. Braketten ser ut som følger.

Semifinaler i øvre brakett (26. november):



G2 Gozen vs. Team Liquid Brasil



Shopify Rebellion Gold vs. Karmine Corp GC



Kvartfinaler i nedre brakett (27. november):



Kru Blaze vs. Taper av G2/Liquid



MiBR GC mot taperen av Shopify/Karmine



Kampene fortsetter i morgen, og i dag er det en fridag for turneringen. Vinneren vil bli kronet søndag 30. november.