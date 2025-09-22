Gamereactor

Valorant Mestere: GiantX og DRX får plass i sluttspillet

To plasser gjenstår, og vi vet hvem som får disse senere i dag.

Før helgen visste vi allerede om fire lag som hadde avansert gjennom gruppespillet og stemplet billetten til sluttspillet for Valorant Champions 2025. I løpet av helgen ble det spilt en rekke utslagskamper og avgjørende kamper, så mye at ytterligere to lag har sikret seg sluttspillplass, og de to siste vil bli avgjort senere i dag.

Når det gjelder de to som har sikret seg sluttspillplass, får GiantX en plass etter å ha slått XLG Esports i en avgjørende kamp, og DRX får også en plass etter å ha slått Team Liquid i en avgjørende kamp. Dette betyr at de kvalifiserte sluttspillslagene, seks av totalt åtte, ser ut som følger :


  • Paper Rex

  • GiantX

  • Fnatic

  • NRG

  • DRX

  • Team Heretics

Når det gjelder de to siste, vil de to siste avgjørende kampene skje senere i dag, og de vil se enten MiBR eller Rex Regum Qeon gå videre pluss enten T1 eller G2 Esports. Når disse kampene er avsluttet, vil vi også vite den bekreftede sluttspillbraketten.

Valorant

