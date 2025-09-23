Valorant Mestere: Sluttspillet i 2025 er klart
De siste kvalifiserte lagene er bekreftet, og nå vet vi hvordan sluttspillet er strukturert.
Som vi rapporterte i går, ble de siste kampene i gruppespillet i Valorant Champions 2025 -turneringen spilt i går kveld, noe som betyr at vi nå vet hvilke åtte lag som har kvalifisert seg til sluttspillet, og hvordan gruppespillet er lagt opp.
I tillegg til de seks tidligere kjente lagene, har både MiBR og G2 Esports sikret seg sluttspillplass etter å ha slått henholdsvis Rex Regum Qeon og T1 i sine avgjørende kamper.
Når det gjelder hvordan de forskjellige lagene har blitt seedet inn i sluttspillbraketten, ser match-ups ut som følger :
- Fnatic vs. DRX
- Papir Rex vs. G2 Esports
- Team Heretics vs. MiBR
- NRG vs. GiantX
Det er en dobbel eliminasjonsbrakett, noe som betyr at hvert lag har en livline hvis de taper en kamp. Å miste et sekund vil bety eliminering, og når vi kan forvente at sluttspillet begynner, skjer de to første kampene torsdag 25. september, med finalen så langt unna som 5. oktober.