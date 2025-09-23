Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
esports
Valorant

Valorant Mestere: Sluttspillet i 2025 er klart

De siste kvalifiserte lagene er bekreftet, og nå vet vi hvordan sluttspillet er strukturert.

HQ

Som vi rapporterte i går, ble de siste kampene i gruppespillet i Valorant Champions 2025 -turneringen spilt i går kveld, noe som betyr at vi nå vet hvilke åtte lag som har kvalifisert seg til sluttspillet, og hvordan gruppespillet er lagt opp.

I tillegg til de seks tidligere kjente lagene, har både MiBR og G2 Esports sikret seg sluttspillplass etter å ha slått henholdsvis Rex Regum Qeon og T1 i sine avgjørende kamper.

Når det gjelder hvordan de forskjellige lagene har blitt seedet inn i sluttspillbraketten, ser match-ups ut som følger :


  • Fnatic vs. DRX

  • Papir Rex vs. G2 Esports

  • Team Heretics vs. MiBR

  • NRG vs. GiantX

Det er en dobbel eliminasjonsbrakett, noe som betyr at hvert lag har en livline hvis de taper en kamp. Å miste et sekund vil bety eliminering, og når vi kan forvente at sluttspillet begynner, skjer de to første kampene torsdag 25. september, med finalen så langt unna som 5. oktober.

Valorant

