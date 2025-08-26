Valtteri Bottas og Sergio Pérez bekreftet som Cadillac F1-førere for 2026

HQ

Cadillac F1 Team, det nye Formel 1-teamet neste år, vil ha to veteranførere i sin debutsesong: Valtteri Bottas og Sergio Pérez. Det kunngjorde det amerikanske teamet tirsdag. Det er kanskje litt overraskende, ettersom det var forventet at Cadillac ville satse på en erfaren fører sammen med en debutant.

Mange forventet å se IndyCar-førerne Colton Herta eller Álex Palou i toppklassen neste år, men sportsdirektør Graeme Lowdon har i stedet valgt å satse på den kombinerte erfaringen til den 35 år gamle finske føreren Bottas (10 Grand Prix-seire, to ganger nummer to i VM, 246 starter og 67 pallplasser siden 2013 med Williams, Mercedes, Alfa Romeo og Sauber) og den 35 år gamle meksikanske føreren "Checo" Pérez (6 Grand Prix-seire, én andreplass, 281 starter og 39 pallplasser med Sauber, McLaren, Force India, Racing Point og Red Bull).

Lowdon fremhever at deres "lederskap, tilbakemeldinger, løpsherdede instinkter og selvfølgelig deres fart vil være uvurderlig når vi skal gi liv til dette teamet."

"De har sett alt, og de vet hva som skal til for å lykkes i Formel 1. Men enda viktigere er det at de forstår hva det vil si å bidra til å bygge et team."

Alle førerne hadde noe å si om sine nye jobber, etter å ha signert flerårige avtaler. Bottas sa at han "følte noe annerledes, ambisiøst, men også jordnært". "Dette er ikke bare et racingprosjekt; det er en langsiktig visjon."

"Jeg har hatt æren av å jobbe med noen av de beste teamene i verden, og jeg kan allerede se den samme profesjonaliteten og sulten her. Dette er et ikonisk merke med en stor arv i amerikansk motorsport, og det er utrolig spesielt for meg å være en del av historien når det går inn på verdensscenen i F1", og han takker også Mercedes for deres "urokkelige støtte og sportslighet da de la til rette for hans exit.

Pérez, som overraskende fikk sparken fra Red Bull i fjor og tok et sabbatsår fra sporten, føler at dette kan bli "the team of the Americas", og forventer støtte fra kontinentet. "Fra de første samtalene våre kunne jeg føle lidenskapen og besluttsomheten bak dette prosjektet. Cadillac er et legendarisk navn i amerikansk motorsport, og å bidra til å bringe et så

fantastisk selskap til Formel 1 er et stort ansvar, et ansvar jeg er trygg på å ta på meg."