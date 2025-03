Cadillac F1 Team har minst seks kandidater til førersetene neste år: Dette er frontløperne

HQ

Nyheten om at Cadillac ville bli med i Formel 1 som et nytt team i 2026 begeistret mange fans, ikke bare fordi det betyr å ha et nytt team, men også fordi det vil gi muligheter for nye førere til å gjøre sin vei i motorsporten ... og også retur av gamle favoritter etter en ren feiing i mange lag i år. Forventningen er at General Motors vil gå for en blanding av en F1-debutant og en veteran, og det er "lett et halvt dusin, om ikke flere, kandidater der ute", sier teamsjef Graeme Lowdon (via Reuters).

Lowdon insisterte på at den viktigste faktoren for å velge en fører er meritter, "og personlig ser jeg ingen grunn til at en amerikansk fører ikke kan velges på meritter", noe som gir håp til den amerikanske IndyCar-føreren Colton Herta, som ser ut til å være den som har de beste sjansene... bortsett fra at han ennå ikke har Super Licence, som kreves av FIA for at førere skal kvalifisere seg i Formel 1.

For å gjøre det, må de oppfylle visse krav; i Hertas tilfelle må han gjøre noen gratis treningsøkter eller ende mellom topp 5 denne sesongen i IndyCar, noe som virker sannsynlig, ettersom han ble nummer to i førermesterskapet i fjor ... bak spanjolen Álex Palou, som også er en utfordrer til Cadillac-setet. Det mener i hvert fall Formel 1s offisielle X-konto.

Det er for nybegynnerne, og hva med veteranene? Formel 1-nettstedet snevrer det inn til tre kandidater: Valtteri Bottas, sparket fra Sauber og nå reservefører for Mercedes; Zhou Guanyu, også sparket fra Sauber etter katastrofesesongeni 2024 og for tiden reservefører hos Ferrari; og Verstappens tidligere makker Sergio Pérez, på et "sabbatsår" etter å ha blitt sparket ut av Red Bull.

Uansett er ikke avgjørelsen tatt ennå. "Vi kommer til å være ganske opptatt med å snakke med noen få personer. Telefonen min har i hvert fall vært opptatt, det er helt sikkert, sier Lowdon.