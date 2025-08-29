Valve kunngjør at Yakutou Brothers vil delta på The International i Gaimin Gladiators 'sted

HQ

Nylig rapporterte vi om den overraskende utviklingen rundt Dota 2s The International 2025, et arrangement som ikke vil inneholde Gaimin Gladiators på grunn av at teamet står overfor noen interne problemer.

Med dette i bakhodet har Valve nå avslørt vikarlaget som vil delta på den fremste turneringen for å erstatte Gaimin Gladiators, med dette satt til å være Yakutou Brothers. I en kort kunngjøring på sosiale medier bekrefter Valve like mye ved å si :

"Yakutou Brothers vil konkurrere i The International. Spillerne som kjemper for å gjøre krav på Aegis of Champions vil være ..."

Når det gjelder hvem disse spillerne forventes følgende å være til stede på arrangementet :



Jin "flyfly" Zhiyi



Zhou "Emo" Yi



Xiang "Beyond" Zhenghong



Ye "BoBoKa" Zhibiao



Chan "Oli-" Chon Kien



Hvor langt tror du dette laget vil gå i The International?