Våre svette førsteinntrykk av Nintendo Switch Sports

Nintendo Switch Sports slippes eksklusivt på den titulære plattformen 29. april, og fungerer også som det fjerde kapitlet i Wii Sports-serien, som i seg selv er en av de mest solgte spillseriene noensinne. Det er derfor langt mer enn et fitnesspill du enkelt kan avskrive som overfladisk, og heller ikke bare et kjedelig familiespill. Det forventes, som sine forgjengere, å bli en del av populærkulturen, og vil trolig selge som varmt hvetebrød.

Gamereactor ble nylig invitert av Nintendo til å prøve ut de seks grenene som er inkludert ved lanseringen. De fleste av oss (og av dere) fikk prøve tre av dem under Online Test-betaen (som vi ikke hadde lov til å skrive om) tidligere i år, men denne gangen fikk vi en første smakebit på de tre nye grenene: fotball, volleyball og badminton. Dessuten er det verdt å merke seg at golf kommer i fremtiden og at leg strap-basert fotball senere vil bli lagt til i vanlige kamper og ikke bare soloskyting.

Før vi går nærmere inn på opplevelsene, la oss understreke at dette ikke handler om online-multiplayer, og vi hadde heller ikke tilgang til singleplayer-progresjonen (hvor du kan låse opp en haug med kosmetiske gjenstander til karakteren din). I stedet handler denne teksten om den moroa man kan ha med venner og familie via lokal co-op, som også var det aspektet som gjorde Wii Sports til et globalt fenomen.

Badminton setter refleksene dine på prøve

Der Wii Sports Resorts bordtennis handlet mer om nøyaktige håndleddsbevegelser og den originale tennisen gikk langsommere, er badminton ofte mer refleksbasert denne gangen. Det ser bra ut, og det er mer ved det enn man kanskje umiddelbart skulle tro. Ta en titt selv:

Fotball er en litt blandet pose

Vi har brukt Ring Fit Adventures leg strap for nøyaktige øvelser i mer enn to år nå, og her kan den brukes for soloskytetrening (og i vanlige kamper i fremtiden). Denne inkluderes i den fysiske utgaven av Nintendo Switch Sports, men foreløpig virker skuddmosen litt for timingbasert, så annet enn å "føle" at du sparker ballen, ligger det ikke noe mer i det. Utover det er de vanlige kampene håndstyrte, noe som åpenbart føles rart for fotball, men du kan virkelig føle friheten på hele banen når du løper med karakteren din og beveger kameraet med de analoge spakene. Dessuten er håndbevegelsene veldig presise, så det kan være veldig gøy med venner selv om du ikke bruker bena... Se begge deler i aksjon her:

Bowling er bedre enn noen gang

En av de beste og mest populære grenene i det originale spillet er tilbake med enda bredere appell. Nå kan du dele skjermen så du slipper å vente på den andre spillerens forsøk, noe som gir en jevnere opplevelse. Den battle royale-liknende modusen og det vakre miljøet, sammen med den mest nøyaktige sporingen i hele spillet for både vinkler og styrke vil sørge for mange kvelder og netter med underholdende bowling, både lokalt og på nett. Se her:

Chambara er nesten litt Darth Maul-aktig

Denne aktiviteten er lettere forbedret sammenliknet med tidligere med Wii MotionPlus. Det er mer variasjon denne gangen med forskjellige sverdtyper, ladede angrep og tvillingsverd. Det krever litt trening før visse trekk sitter, og noen brukere vil fortsatt kunne vinne ved å bare riste kontrolleren som en gal. Men når det er sagt, så fungerer det, og du kan se det i aksjon her:

Volleyball er mer enn du tror

Dette er kanskje det mest interessante tillegget så langt. Det handler om timing, posisjonering og kommunikasjon, og bevegelsene er varierte og morsomme. Jeg kunne ikke la være å hoppe selv om det strengt tatt ikke er nødvendig, og 2v2-strukturen gjør sitt for å skape solid underholdning. Det hele ser bra ut også:

Kongen, tennis, vender også tilbake

Samme konsept som i 2006, men det føles fortsatt fantastisk å spille. Den ekstra kontrollfølsomheten brukes til forskjellige typer skudd som lar deg forvirre rivalen din, men det kreves litt solid trening for å mestre dette ordentlig. Se det i aksjon her: