Varemerkeproblemet til The Day Before er kreditert en kalenderapp

Det er mye snakk akkurat nå rundt Fntastic's The Day Before og om dette spillet faktisk eksisterer eller ikke. Etter den siste forsinkelsen og utgivelsen av en gruppe spill som ikke akkurat gjorde mye for tittelen, har utvikleren nå gitt ut en uttalelse som berører den bisarre forsinkelsen som ble kreditert en varemerketvist.

På Twitter uttalte Fntastic: "Den såkalte 'eieren' av rettighetene til tittelen er skaperen av kalenderappen, som ikke har noe å gjøre med spillkategorien."

Etter dette la utvikleren til: "Etter at vi kunngjorde spillet i 2021, ønsket han også å overta tittelen og arkiverte varemerker foran oss."

Med uttalelsen som konkluderer: "Han tilbyr tvetydig å kontakte ham for å diskutere noe, men hva?"

Unødvendig å si, den allerede uvanlige varemerkerelaterte forsinkelsen ble bare enda merkeligere takket være denne uttalelsen, og fansen er ikke akkurat imponert heller.

Mange fans på Twitter krever at spillets navn endres slik at det kan sendes, mens andre igjen stiller spørsmål ved selve eksistensen av denne tittelen. Uansett hva som ender opp med å skje, per nå er The Day Before planlagt å lanseres 10. november 2023.