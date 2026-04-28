VCT EMEA Stage 1: BBL Esports bekreftet for sluttspillet, Karmine Corp er eliminert

Vi har holdt et godt øye med Valorant Champions Tour EMEA Stage 1-arrangementene, ettersom vi i løpet av den siste uken berørte de bekreftede gruppevinnerne, de bekreftede sluttspillstroppene, det eneste utslåtte laget på den tiden, og også hva som var igjen å spille for. Etter den siste helgen har enda mer endret seg, med fire lag igjen i limbo og bare to sluttspillbilletter igjen å kjempe om ...

For det første, med utgangspunkt i vår siste rapport, er den eneste endringen som har skjedd i Group Alpha at Karmine Corp er matematisk eliminert fra sluttspillet. Dette betyr at ved siden av gruppevinneren FUT Esports og de bekreftede sluttspill-lagene Team Liquid og Gentle Mates, er det bare én plass igjen for enten Team Heretics eller Natus Vincere å sikre seg. Disse to lagene spiller ikke mot hverandre i den siste spilleuken, noe som betyr at dersom Team Heretics får et resultat i kampen mot FUT Esports, vil de sikre seg en sluttspillplass, mens et tap og en NAVI -seier mot Karmine Corp vil snu opp ned på det hele.

I Gruppe Omega er den største endringen at BBL Esports er bekreftet til sluttspillet. Vi visste allerede at Fnatic er gruppevinneren, Eternal Fire er også et sluttspillag, og PCIFIC Esports har blitt slått ut, noe som betyr at alt som gjenstår er GiantX og Team Vitality som konkurrerer om den siste sluttspillbilletten fra gruppen. Igjen, ingen av lagene møter hverandre denne uken, noe som betyr at GiantX bare trenger å slå Eternal Fire for å sikre seg en sluttspillplass, mens et tap og en Team Vitality -seier mot PCIFIC Esports vil se det motsatte skje.

Når det gjelder ukens kamper, er de som følger.

Onsdag 29. april:



Team Heretics vs. FUT Esports



Team Vitality vs. PCIFIC Esports



Torsdag 30. april:



Natus Vincere vs. Karmine Corp



BBL Esports vs. Fnatic



Fredag 1. mai: