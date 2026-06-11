VCT Masters London 2026: FUT Esports og XLG Esports går videre fra den sveitsiske fasen

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Som vi nevnte i går morges, skulle den sveitsiske fasen av Valorant Champions Tour Masters London-arrangementet avsluttes i løpet av de neste timene, med to lag som allerede var kvalifisert til sluttspillet, to lag som allerede var eliminert, og fire lag som kjempet om de to gjenværende sluttspillplassene.

Nå som dette er tilfelle, kjenner vi resultatene fra den sveitsiske fasen, ettersom de to siste kampene ble spilt i går. For det første slo FUT Esports ut NRG etter en kamp som endte 2-1 i favør av førstnevnte, mens XLG Esports fulgte etter ved å avslutte Global Esports' turneringsløp på en lignende 2-1-måte.

Dette betyr at den sveitsiske fasen er avsluttet, og Leviatan, Team Vitality, FUT Esports og XLG Esports går alle videre til sluttspillet, mens Global Esports, NRG, Dragon Ranger Gaming og Full Sense alle er slått ut og ikke vil delta videre.