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Valorant

VCT Masters London 2026: Sluttspilltreet er klart, og de første kampene er fastsatt

Den neste og siste fasen av turneringen starter i morgen.

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Det er faktisk fortsatt ganske mange kamper igjen å spille i Valorant Champions Tour Masters London 2026-turneringen, for selv om neste og siste fase, sluttspillet, starter i morgen 12. juni, vil det pågå helt til 21. juni, altså neste søndag.

Med dette som utgangspunkt er nå sluttspilltreet med åtte lag satt opp etter at den sveitsiske fasen ble avsluttet i går. Du kan se resultatene for den delen av turneringen her.

Sluttspillet vil bruke et dobbelt-eliminasjonsformat, noe som betyr at lagene kan tape én kamp og fortsatt være med i turneringen (med mindre et lag går ubeseiret til finalen og deretter taper den siste kampen, selvfølgelig), og med dette sagt vet vi nå åpningskampene og hvordan alle de åtte lagene er seedet. Sjekk ut kvartfinalekampene i den øvre tabellen nedenfor.


  • Paper Rex mot Leviathan kl. 15:00 BST/16:00 CEST

  • Team Heretics mot Team Vitality kl. 18:00 BST/19:00 CEST

  • Edward Gaming mot FUT Esports kl. 15:00 BST/16:00 CEST

  • G2 Esports mot XLG Esports kl. 18:00 BST/19:00 CEST

Med disse kampene i tankene, hvilket lag er din favoritt til å gå hele veien?

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