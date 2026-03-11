VCT Masters Santiago: All Gamers og BBL Esports eliminert, bare fire lag gjenstår

HQ

Akkurat som vi kommenterte i går, er Valorant Champions Tour Masters Santiago-begivenheten i sluttfasen. Fra nå av er det bare fire lag igjen i strid, ettersom to tropper ble slått ut i går i det som effektivt var de nedre brakettkvartfinalene.

For dette formål er både All Gamers og BBL Esports eliminert fra arrangementet etter å ha tapt mot henholdsvis Paper Rex og G2 Esports. Det skal sies at All Gamers i det minste satte opp en bedre kamp, da de tapte 2-1 sammenlignet med BBL Esports som falt på en mindre overbevisende 2-0 måte.

Når dette er sagt, vil neste knockout-kamp se Paper Rex møte G2 Esports, med vinneren som går videre og møter taperen av NS RedForce mot NRG. Med dette i tankene, hvordan forventer du at den chilenske turneringen skal konkludere?