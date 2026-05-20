VCT Pacific Etappe 1: Paper Rex vinner over Full Sense

Nylig berørte vi resultatene av Valorant Champions Tour's EMEA Stage 1-sluttspill og snakket om EMEA-lagene som har stanset billetten til Masters London i juni, og også den singulære troppen som har tjent en Esports World Cup-billett. Dette var imidlertid ikke den eneste hendelsen som skjedde, da Stillehavsregionen også avsluttet sin Stage 1-prosedyre, med en vinner som nå er klar til å sette søkelyset på.

Etter å ha overvunnet Full Sense i den store finalen på en overbevisende 3-0 måte, har Paper Rex blitt kronet som VCT Pacific Stage 1-seier. Dette betyr at Paper Rex har sikret seg en billett til Masters London samt regionens Esports World Cup-plass fra dette arrangementet, mens Full Sense, for å avslutte på andreplass, også hevder en Masters London-plass, med Global Esports som følger etter for å avslutte på tredjeplass totalt.

Med dette i bakhodet har nå tre av de fire regionene bestemt sine Masters London-representanter, noe som betyr at vi bare venter på at Americas-divisjonen skal avslutte Stage 1-spillet for å fylle de resterende plassene, en oppgave som vil bli fullført innen utgangen av uken.