VCT Pacific fase 1 sluttspill: Her er kampprogrammet for de fire siste kampene

Vi har ivrig fulgt og fulgt med på EMEA-delen av handlingen for Valorant Champions Tour's Stage 1-prosedyrer, men det har vært mye å dekke andre steder rundt om i verden også, inkludert i Amerika, og også i Stillehavsregionen hvor en seierherre vil bli kronet denne helgen.

I likhet med EMEA-divisjonen, der det spilles fire finalekamper i løpet av de kommende dagene, er det også bare fire kamper igjen i Stillehavsregionen, der bare fire lag er igjen i live og jakter på trofeet.

Mens du kan se kampene for helgen nedenfor, skal det også sies at med strukturen i braketten, vet vi to av de tre bekreftede Stillehavsrepresentantene for det kommende Masters London-arrangementet, som med Global Esports og Full Sense når Upper Bracket Final, begge har stanset billetter til arrangementet, selv om de snart har mye mer å spille for snart.

VCT Pacific Stage 1 Playoffs-kamper (15.-17. mai)

Øvre brakettfinale (15. mai):



Global Esports vs. Full Sense kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Semifinale i nedre halvdel (15. mai):



T1 mot Paper Rex kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Finalen i den nedre braketten (16. mai):



Taperen av Global Esports/Full Sense mot vinneren av T1/Paper Rex kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Den store finalen (17. mai):