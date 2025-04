Vegas Falcons lover forpliktelse til MENA-talent til tross for at de benker det meste av sin saudiske tropp

HQ

Vi har rapportert om Vegas Falcons ganske ofte for sent, hovedsakelig fordi Call of Duty League -teamet nylig har bestemt seg for å avvike fra sin Saudi-fokuserte innsats for mer veterantalent i et forsøk på å redde en allerede forferdelig sesong der de ennå ikke har scoret et eneste poeng. Denne endringen har betydd at de fleste av de saudiske spillerne som opprinnelig ble signert, har blitt satt på benken til fordel for et par tidligere verdensmestere, men nå har laget gått ut og lovet at denne endringen ikke vil bety slutten på satsingen på MENA-talenter.

I en lengre uttalelse forklarer Falcons:

"Som Vegas Falcons begynte vår reise med en ambisiøs visjon: Å bringe en helt saudiarabisk liste for å konkurrere på en av verdens største scener, Call of Duty League. Fra kongeriket Saudi-Arabia til USA var vårt oppdrag å løfte frem MENA-talenter og vise frem potensialet deres for verden.

"Midtveis i sesongen utviklet retningen vår seg. Selv om vår nåværende CDL-liste har en bredere nordamerikansk tilstedeværelse, er vi stolte av å fortsette å vise frem saudisk representasjon på høyeste nivå. Dette skiftet er ikke et brudd med kjerneverdiene våre, men et skritt videre på vår reise, der vi blander global konkurranse med vår grunnleggende misjon."

Falcons lover videre at de vil fortsette å støtte et saudiarabisk akademilag, samtidig som de tilbyr muligheter for å avansere til hovedlaget. De avslutter også med å si følgende "Vi er her på lang sikt. Drømmen lever fortsatt, og vi er ikke ferdige ennå."

Vi får se om Falcons holder seg til den oppdaterte spillerstallen eller om de går tilbake til en al-Saudi-oppstilling til Call of Duty: Black Ops 6 på Esports World Cup, som også arrangeres i Saudi-Arabia.