Verdansk kommer til Call of Duty: Warzone 2.0 i tide til å markere kartets femårsjubileum

HQ

Det har vært noen bekymringsfulle rykter og rapporter som gjør rundene knyttet til Call of Duty: Warzones fremtid, inkludert at Activision satte alle eggene sine i Verdansks kurv. I hovedsak, på grunn av at spillet ikke er like populært som det en gang var, har den massive utgiveren tatt beslutningen om at hvis det tilbakevendende og elskede kartet ikke ser en gjenoppblomstring og oppbevaring av spillere, kan det føre til at en tredje Warzone blir kansellert og seriens fremtid blir satt i stor tvil.

Med dette i tankene har Activision nå avslørt den faste datoen for når Verdansk kommer tilbake til Call of Duty: Warzone som en del av Call of Duty: Warzone 2.0. Kartet kommer tilbake for å markere femårsjubileet, noe som betyr at 3. april 2025 vil det berømte Battle Royale-kartet som underholdt utallige spillere under pandemien og lockdowns, snart være tilbake slik du kjenner og elsker det.

For å markere denne anledningen har det blitt publisert en ny trailer som viser kartet i all sin prakt. Det vil slippe som en del av den forsinkede sesong 3, som kommer samme dag og sannsynligvis vil inkludere debuten til det neste Zombies -kartet, i tillegg til å tilby de typiske sesongmessige tilleggene av nye våpen, kart, kosmetikk og mer.