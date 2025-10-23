Verdener 2025: G2 Esports og Hanwha Life bekreftet for sluttspill

HQ

Sluttspillbraketten League of Legends World Championship 2025 er nå halvfullstendig. Etter KT Rolster og Anyone's Legend kvalifiserte seg forbi den sveitsiske scenen med dominerende 3-0-poster, har nå ytterligere to tropper sikret seg plass i neste fase av konkurransen.

Ved å nå tre seire i den sveitsiske fasen hver, er både G2 Esports og Hanwha Life nå bekreftet for sluttspillet. Dette betyr at bare fire plasser til er tilgjengelige, men det er 10 lag som konkurrerer om dem, ettersom bortsett fra de kvalifiserte fire, bare Fnatic og BiliBili Gaming har blitt eliminert så langt ved å notere tre tap hver.

Når det gjelder de neste lagene som skal elimineres eller kvalifisere seg, står KOI og Secret Whales i skrivende stund mot hverandre, som hver har en 1-2-rekord, noe som betyr at taperen vil bli eliminert fra Worlds og vinneren vil være en seier fra å sikre seg en sluttspillplass i sin siste kamp i den sveitsiske fasen. Senere i dag møtes Gen.G Esports og Top Esports, som begge har 2-1 i poengsum, noe som betyr at vinneren sikrer seg en sluttspillbillett, mens vinneren må kjempe for livet i sin siste kamp i det sveitsiske stadiet.

Tror du at det allerede er en favoritt til å vinne Worlds?