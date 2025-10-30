Verdener 2025: Top Esports knuser håpet til G2 Esports

HQ

Den tredje av de fire kvartfinalene på Worlds 2025 har kommet til en slutt. EMEA-regionens siste håp er slått ut da G2 Esports nettopp har blitt beseiret av LPLs Top Esports i en ganske overbevisende 3-1-kamp.

Det betyr at det nå bare er fem lag igjen på Worlds 2025, med en semifinale med Gen.G Esports og KT Rolster, og den andre nå med Top Esports, og den siste plassen avgjøres i morgen når den siste kvartfinalen spilles.

Denne kampen blir en stor kamp da den ser LPLs Anyone's Legend møte den forsvarende back-to-back-mesteren T1, en kamp som ytterligere kan tenne potensialet for en historisk trepeat eller ødelegge det før det begynte å slå rot for alvor.

