Verdenscupen i e-sport: Honor of Kings World Cup-finalen fire er satt

Det er knasende tid for Honor of Kings World Cup på Saudi-Arabia Esports World Cup, som etter en travel gjeng med konkurransedager, er det nå bare fire lag igjen i strid, fire tropper som har blitt seedet til to semifinalekamper.

Begge kampene spilles senere i dag, og vinnerne går videre til morgendagens store finale, mens taperne må nøye seg med å spille i finalen om tredjeplassen. Når det gjelder hvordan semifinalene er strukturert, er oppgjørene som følger :



TT Global vs. Nova Esports



Twisted Minds vs. AG.AL



Dette betyr at etter gårsdagens kamper var de to sist utslåtte organisasjonene Team Vitality og Alpha7 Esports, som begge ble knust av henholdsvis TT Global og AG.AL med 4-0.

Når det gjelder hva vinneren av dette arrangementet vil motta i morgen, vil de dra hjem med $ 750,000 1,000 i premiepenger, pluss XNUMX Club Points for sitt respektive lag.