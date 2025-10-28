Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
League of Legends

Verdensmesterskap 2025: Gen.G Esports avanserer etter å ha slått ut Hanwha Life

Den første av de fire kvartfinalene denne uken er nå i bøkene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den første av de fire kvartfinalene på Worlds 2025 er nettopp avsluttet. Etter en utmattende kamp mellom Gen.G Esports og Hanwha Life, som inkluderte en runde som varte i en time, har en vinner blitt avgjort med Gen.G som slo ut Hanwha Life.

Det nåværende toppseedede laget fra LCK på Worlds 2025 har avansert til sluttspillet etter å ha slått ut det nest høyest seedede laget fra regionen. Resultatet endte 3-1 i favør av Gen.G Esports, og nå betyr dette at vi vet at det koreanske laget vil møte enten KT Rolster eller CTBC Flying Oyster i semifinalen som vil skje i løpet av helgen.

Når det gjelder de andre kvartfinalene denne uken, kan du lese mer her.

League of Legends

Relaterte tekster



Loading next content