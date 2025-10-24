Verdensmesterskapet 2025: Gen.G Esports kvalifiserer seg mens Secret Whales blir eliminert

HQ

I går rapporterte vi om de to lagene som tjente kvalifisering for Worlds 2025s sluttspillbrakett, samtidig som vi bemerket at noen få andre var nær ved å slå billetten eller bli eliminert. Vi har nå oppdateringer på denne fronten.

Etter å ha beseiret Top Esports i sin fjerde kamp i den sveitsiske fasen, har Gen.G Esports offisielt kvalifisert seg til sluttspillet ved å nå tre seire i den sveitsiske delen. Dette betyr at bare tre sluttspillplasser gjenstår, med alle Top Esports 'håp nå plassert på å vinne sin femte og siste kamp.

Ellers, på den andre siden av bordet, ble Secret Whales eliminert da de tapte mot KOI. Begge lagene var på sin siste sjanse i kampen, med KOI som overlevde for å leve en annen dag og nå er en seier fra å sikre seg en sluttspillplass.

Dette betyr at åtte lag nå kjemper om tre sluttspillplasser. Det vil ikke være flere kvalifiserte lag før i femte runde nå, men det vil være ytterligere to lag som reiser hjem i dag, ettersom taperen av 100 Thieves vs. T1 og taperen av Keyd Stars vs. BiliBili Gaming vil bli slått ut. Vinnerne går videre til femte runde, der de må slå et annet desperat lag for å avansere.