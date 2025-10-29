Verdensmesterskapet 2025: KT Rolster knuser CTBC Flying Oyster og er klar for den første semifinalen

HQ

Den andre kvartfinalen på Worlds 2025 er avsluttet. I morges tok KT Rolster på CTBC Flying Oyster, med det koreanske laget som gjorde kort arbeid med den kinesiske organisasjonen. På en kjapp måte vant KT Rolster over CTBC Flying Oyster i en dominerende og rask 3-0-seier som betyr at det nå bare er seks lag igjen i aksjon, og den første semifinalekampen er avgjort.

Etter å ha slått Hanwha Life i går, vil Gen.G Esports være organisasjonen som møter KT Rolster i den første av de to semifinalene som er planlagt til 1. og 2. november. Vi vet ennå ikke hvem som møtes i den andre semifinalen, ettersom de resterende to kvartfinalene spilles i morgen og torsdag.

