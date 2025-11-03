Verdensmesterskapet 2025: T1 slår den fjerde store finalebilletten på rad, vil møte KT Rolster

HQ

Det er bare ett spill igjen i 2025 League of Legends World Championship. I løpet av helgen ble de to semifinalene avholdt, og i den fikk vi se KT Rolster overvinne Gen.G Esports, som hadde en veldig dominerende sesong i 2025, og deretter T1 fortsette å trosse oddsen og eliminere Top Esports for å sikre sin fjerde back-to-back store finaleopptreden på Worlds.

Det føles rart å kalle T1 en underdog i år, spesielt med tanke på at laget er én seier unna en historisk trippel (tre seire på rad på Worlds ), men laget klarte så vidt å kvalifisere seg til turneringen. T1 kom seg bare inn via Play-Ins, der de måtte slå Invictus Gaming for i det hele tatt å komme til hovedrunden. Herfra gikk det hele veien i det sveitsiske stadiet, og måtte til slutt ut i en femte kamp for å nå sluttspillet, og da ble det bare enda vanskeligere.

I kvartfinalen gikk T1 akkurat forbi Anyone's Legend i en vanvittig 3-2-serie, før de fikk orden på sakene og knuste Top Esports 3-0 i løpet av helgen. Dette setter nå opp en enorm kamp søndag 9. november, hvor T1 må overvinne KT Rolster, som har vist seg å være en styrke å regne med så langt dette Worlds, etter å ha fløyet gjennom den sveitsiske fasen ubeseiret og så langt bare tapt ett kart i sluttspillet også.

Når det gjelder når du kan se de store finalene, er spillet satt til å starte 9. november kl. 7:00 GMT / 8:00 CET.