Verken et MMO eller et GaaS: Monster Hunter vil være tro mot individets kamp mot udyret

Monster Hunter er klar til å gjøre sin etterlengtede retur til PC og konsoller den 28. februar, når tusenvis av jegere legger ut for å utforske de forbudte landene i Monster Hunter: Wilds. Capcoms langvarige serie bygger videre på den "vinnende formelen" de begynte å utforske i Monster Hunter World, og åpner opp spillet ytterligere til mer åpne områder der farligere monstre kan jaktes på.

Og selv om det nå finnes fester, mobile leirer og mer, forblir essensen av Monster Hunter intakt, og det er noe regissør Yuya Tokuda og produsent Ryozo Tsujimoto er tydelige på at de kommer til å beholde. De gjorde sin holdning klar under et av spørsmålene våre under en Monster Hunter: Wilds -presentasjon og forhåndsvisning i Madrid, og du kan se intervjuet nedenfor.

På spørsmål fra vår kollega Javier om hvorvidt utviklingen av serien en dag kunne vende seg mot en ren flerspillertittel, for eksempel en MMORPG eller en GaaS, var Tokudas svar helt avslørende :

"Jeg tror Monster Hunter er basert på forholdet spilleren har til monsteret, og det er en slags en-mot-en-kamp," sier regissøren. "Du kan selvfølgelig spille sammen med andre spillere, men jo flere personer du legger til i den opplevelsen, tror jeg det utvanner den virkelige kvaliteten på hvordan det føles for hver enkelt spiller å ta seg an disse store monstrene i et actionkampscenario."

"Så hvis vi hadde 50 eller 100 personer som alle kjemper mot det samme monsteret, tror jeg bidraget fra hver enkelt spiller blir mindre, og det føles som om hver enkelt jeger betyr mindre i jakten, og det ønsker vi å unngå."

Så det ser ut til at midt i det nåværende gullrushet for å finne det neste spillet med live-tjeneste, vil verken Monster Hunter-utviklerne eller Capcom ta en sjanse på den ideen, og at jakten er mer en personlig opplevelse enn en koropplevelse. Og hvis du vil vite mer om Monster Hunter: Wilds og fremtiden, har de også sluppet et hint om planene sine for Nintendo Switch 2.