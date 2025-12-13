Vi bør nok ikke forvente Star Wars: Fate of the Old Republic før 2030

HQ

En av de største nyhetene under The Game Awards torsdag kveld var kunngjøringen av Star Wars: Fate of the Old Republic, det tredje spillet i enspillersagaen, der den siste delen var Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords fra 2004.

Dette gjorde mange svært begeistret, noe som ikke er overraskende siden originalen ofte regnes som det beste Star Wars-spillet gjennom tidene og også som et av de beste rollespillene noensinne. Hypen ble forsterket av at det er Casey Hudson, som også har laget Star Wars: Knights of the Old Republic (og Mass Effect-spillene), som står bak, så det er kompetente folk bak rattet.

Så når vil det bli utgitt? Dessverre har vi noen virkelig dårlige nyheter på den fronten. Den høyt respekterte journalisten Jason Schreier skriver på Bluesky at studioet som utvikler spillet ble grunnlagt i år, og at vi definitivt ikke bør forvente en utgivelse før tidligst i 2030, og han antyder spøkefullt at PlayStation 7 godt kan være det valgte formatet :

"Gårsdagens største overraskelse var Star Wars: Fate of the Old Republic, ledet av Casey Hudson, som regisserte KOTOR (og Anthem). Spennende nyheter for mange mennesker ... men Lucasfilm sier at studioet ble grunnlagt i år, noe som betyr at 2030 er en *optimistisk* gjetning. Kanskje det blir et PlayStation 7-spill."

Kort sagt, vi må bare vente og se. I beste fall lanseres det om fem år, men det kan også ta mye lenger tid.