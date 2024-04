Vi deler våre forhåpninger til Star Wars Outlaws i den siste episoden av Gaming Gossip.

HQ

I går var en stor dag for Star Wars og Ubisoft-fans, da historietraileren for Star Wars Outlaws debuterte, og som den nylige lekkasjen fra Ubisoft sa, har de bekreftet utgivelsesdatoen i august.

Med denne store avsløringen i tankene har vi bestemt oss for å gjøre spillet til fokus for vår siste episode av Gaming Gossip, der bare Ben og David kom sammen for å nerde ut om Star Wars og for å snakke om hva vi håper spillet vil inneholde.

Vi snakker også kort om hva denne kunngjøringen betyr for Ubisofts fremtidige prosjekter, og hvordan eller om denne nyheten vil påvirke hva som blir de største trekkplastrene på Ubisoft Forward i juni.

Sjekk ut den nye episoden av showet nedenfor.