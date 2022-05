Vi er bekymret etter å ha prøvd Overwatch 2

HQ

Det er få spill som er mer etterlengtet enn Overwatch 2. Helt siden originalen stormet inn over skjermen i 2016 har Blizzards PvP-helteskytespillserie redefinert underkategorier og bygget opp et massivt, dedikert og ekstremt mangfoldig publikum. Men Overwatch føles foreldret og gjentakende, og det er fordi spillet i praksis har fått kuttet strømmen av nytt innhold mens Blizzard arbeider med oppfølgeren, Overwatch 2. Oppfølgeren har blitt påvirket av flere forsinkelser og utallige bekymringsverdige historier (inkludert viktige utviklere som har gått både til venstre og høyre) som sirkler over hodet på linje med gribber som lurer over et kadaver. Nå vil du kanskje tenke at dette var en litt bekymringsverdig sammenligning å bruke om et spill av Overwatch 2 sin størrelse og skala, men det er en grunn til at jeg brukte det. Etter å ha fått muligheten til å gå løs på den lukkede alfaversjonen av spillet er jeg nemlig bekymret for Overwatch 2 og hvor lite oppfølgeren vil utvikle og utvide den elskede serien.

La meg være ærlig fra starten av: Jeg er en stor, stor fan av Overwatch og har lagt ned altfor mange timer i spillet siden lansering. Enten det er på konsoll eller PC har jeg utfordret meg selv til å stige i gradene, utvide samlingen av kostymer og til og med fulgt med på konkurransescenen i løpet av sesongen, men denne kjærligheten for spillet har famlet over de par siste årene - hvilket er grunnen til at jeg har store forventninger til denne tittelen. Den grunnleggende spillmekanikken er fortsatt av ypperste klasse, og det samme er det visuelle, rollefigurene og banedesignet. Alt dette danner fortsatt grunnlaget for et skytespill i toppklasse, et spill som for å være ærlig kanskje egentlig ikke trenger en hel oppfølger, men kunne klart seg fint med en live service-utvikling på linje med den som for eksempel Destiny 2 eller Apex Legends har hatt siden lansering. Det var i hvert fall tilfelle før Blizzard bestemte seg for å stanse introduksjonen av nytt innhold, noe som stoppet opp etter at helten Echo ble lagt til for ... over to år siden. Nå trenger vi noe ferskt og noe stort.

Nå skal det sies at det har kommet små biter med nytt innhold: Rollefigurer har blitt justert, vi har fått nye kart og nye spillmoduser, og årlige begivenheter har blitt gjenbrukt, men det hele ligner et spill som er på det siste og som bare makter å halte med videre før det overleverer stafettpinnen til den spreke ungdommen ved navn Overwatch 2. Med dette i mente føles det som at vi har ofret år av det som kunne vært et forbedret og livskraftig Overwatch til fordel for oppfølgeren, og hvis du er en like stor fan som meg forventer du sikkert derfor en betydelig forbedring. Det er ikke denne oppfølgeren.

Om noe kan man si at Overwatch 2 føles som Overwatch 1.5 eller Overwatch HD. Spillmekanikken føles i stor grad identisk, ettersom den tar tydelig sikte på å bevare kjernemekanikkene som originalen introduserte. Nå er det riktignok én spiller mindre per lag, noe som gjør at spillet føles litt annerledes, men dette er fortsatt så unektelig Overwatch at det ikke er til å ta feil av. De aller fleste rollefigurene føles også ganske like å spille, med unntak av Doomfist, Orisa, Bastion og Sombra, som alle har blitt revidert og fått noen justeringer av evnene sine for å bringe dem på linje med de andre rollefigurene. Når sant skal sies er ikke disse endringene større enn det vi har sett i vanlige oppdateringer av Overwatch tidligere. Deretter har du kartene, som også er nokså identiske. Det har gått litt tid siden sist og noen steder har dermed marginale forskjeller, noe som kommer i form av et malingsstrøk her og der eller at spillet foregår på en annen tid av døgnet (for eksempel spiller man nå Dorado i solnedgangen i stedet for om natten).

Essensen av det jeg prøver å fortelle er at dette spillet på ingen måter skriker av en oppfølger. Joda, den nye helten Sojourn var spillbar og hun kjennes interessant ut, nestens om en moderne Soldier 76 med en rifle som ofrer dobbelraketter til fordel for en oppladbar elektrisk kanon. I tillegg får man de nye kartene Circuit Royal, Midtown, New Queen Street og Colosseo, der de to siste er bundet til den nye spillmodusen Push. Alle de nye innslagene er velkomne, men det føles som man kunne introdusert dem som nye kart og spillmoduser i Overwatch for flere måneder siden for å hindre spillerbasen fra å rive seg i håret over å stå i kø for fem tusende gang til en Control-kamp i Temple of Anubis.

Den samme følelsen kjenner man også på i møte med den andre hovedattraksjonen, pingsystemet, som får deg til å lure på hvorfor Overwatch fortsatt ikke har dette etter hele seks år. Dette føles virkelig som en tittel der Blizzard bare har samlet alt av kvalitetsforbedringer og tilbakemeldinger som fansen har etterlyst, enten det er bedre måter å kommunisere på (pingsystemet), fiksing av den frusterende Control-spillmodusen (som bare er å fjerne den) eller oppdateringer til de mer kritiserte heltene (Doomfist etc.).

Jeg vil si at spillet fortsatt spilles utrolig bra og er optimalisert og presentert på en ren og veldig smertefri måte. Det visuelle er merkbart forbedret - ikke massivt, men merkbart - og det er en høyere grad av kvalitetsomgivelser, flere refleksjoner som fanger blikket ditt og et sterkt blikk for detaljer på hvert kart. Jeg kan derimot ikke si noe om det nye heltedesignet, ettersom det ikke var aktivt i alfaversjonen jeg spilte. Det jeg kan si er at HUD-en har tatt et skritt tilbake i detaljnivået sitt og prioritert en enklere stil fremfor det som ble presentert i Overwatch. Dette er verken til det bedre eller verre, bare litt annerledes. Og det er omtrent det samme man kan si om Overwatch 2 som helhet. Det er ikke det spranget fremover jeg hadde forventet eller ønsket, heller ikke en massiv forbedring, det er bare en litt endret variant av det utslitte produktet som er Overwatch. I det minste når det gjelder PvP-delen.

Og det er et viktig poeng å understreke, for ett av de største salgsargumentene til Overwatch 2 virker å være historiemodusen som tilsynelatende vil by på PvE-opplevelser tilsvarende de sesongbegrensede modusene som noen ganger popper opp i Overwatch. Blizzard har ennå til gode å annonsere hvordan Overwatch 2 skal lanseres, men med tanke på hvordan Overwatch ikke er free-to-play vil det være usannsynlig at oppfølgeren går for en slik løsning. Det Blizzard har sagt er at «nåværende Overwatch-spillere vil kunne kjempe side om side med Overwatch 2-spillere i PvP-flerspilleren; de vil også kunne spille Overwatch 2-helter og kart,» noe som virker å foreslå at du ikke engang trenger å kjøpe oppfølgeren for å få det nye innskuddet av innhold. Hvis det er tilfelle må oppfølgerens PvE-del være revolusjonerende, ellers må det være en veldig forbrukervennlig oppgraderingsvei hvis Blizzard har nerver til å lansere dette som et fullprisprodukt.

Det er vanskelig å benekte at jeg er skuffet over det jeg har spilt i denne PvP-alfaen, så forhåpentligvis vil denne kritiske raljeringen bli snudd på hodet for Overwatch 2s skyld. Men jeg tror ærlig og oppriktig at Overwatch 2 har en lang vei å gå hvis det har tenkt å bli lansert til den samme kritikerrosen og det brilliante nivået som originalen oppnådde da det var på høyden.

