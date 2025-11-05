Vi er tilbake med mer Dispatch i dagens GR Live

HQ

Det er sjelden at vi tar for oss det samme spillet to ganger i løpet av to uker på GR Live, men den episodiske utgivelsesplanen til Dispatch gir oss muligheten til å gå gjennom nytt innhold med en ny strøm senere i dag.

Hvis du ikke vet det, er Dispatch et valgbasert narrativt eventyrspill der du styrer et team av dysfunksjonelle superhelter. Spillet kommer fra tidligere Telltale-utviklere, og gir oss en filmatisk historie på TV-nivå og lar oss påvirke utfallet. Så langt har spillet allerede solgt mer enn en million eksemplarer, og bare halvparten av episodene er ute i skrivende stund.

På grunn av at Dispatch slipper nye episoder kl. 18, starter vi strømmingen vår litt senere i dag, kl. 18. Vi kommer imidlertid til å spille både episode 5 og 6 hele veien, så ikke bekymre deg for cliffhangers, men vi kommer til å vise hele innholdet fra begge disse episodene. Som alltid kan du sjekke ut strømmingen på GR Live-hjemmesiden, samt YouTube-, Facebook- og Twitch-strømmene våre.

I mellomtiden kan du sjekke ut vår siste livestream av spillets første episode nedenfor, og vår anmeldelse av de fire første episodene her.