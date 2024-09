Vi har fått se nærmere på Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

HQ

Like a Dragons neste tittel overrasket oss alle på RGG Summit for noen dager siden, akkurat som studioet selv spådde for noen måneder siden da de spådde at det neste spillet i serien ville bli "uventet". Det var vel ingen som hadde sett for seg en live-action spin-off med Goro Majima utkledd som en klassisk pirat, var det vel?

Hvis du er kjent med serien gir det faktisk en viss mening at Shinanos Mad Dog skulle få sitt eget spill. Majima har vært en tilbakevendende karakter, om ikke en hovedkarakter, siden den første Yakuza. Han har vært både alliert og fiende av Kiryu Kazuma (selv om han alltid vil være din største fan, ikke sant, Kiryu-chan?) og har også funnet sin plass som pensjonert veteran i Like a Dragons JPRG-er sammen med Ichiban Kasuga. Og i alle disse årene har han alltid vært en fanfavoritt på grunn av sin ville og teatralske personlighet. Goro har alltid vært den mest karikerte av de tilbakevendende Yakuza/Like a Dragon-rollefigurene, så han var den perfekte legemliggjøringen for denne lysergiske trippen av neon og tidstypiske kostymer som Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ser ut til å være.

I en kort utvidet presentasjon med omtrent 25 minutters spilling fikk jeg en følelse av hva jeg kan forvente av denne spin-offen, og jeg har noen blandede følelser. For det første har vi foreløpig ingen anelse, verken vi eller Majima selv, hvordan han endte opp strandet på en hawaiisk strand med hukommelsestap og kort tid etter hendelsene i Like a Dragon: Infinite Wealth (der han ikke var i nærheten av Stillehavsskjærgården). Uansett, her er vi, og starter denne demoen med å gå i land i Honolulu fra Goromaru, piratskipet vårt. Mannskapet består av en liten gutt og faren hans, en tigerunge og en kelner som vil forandre livet sitt (som dukket opp i et sideoppdrag, tror jeg, i det forrige spillet). Det er selvfølgelig et absurd premiss. Men som det er seriens varemerke, er hele Like a Dragon halvt dramatisk såpeopera, halvt absurd og morsom surrealisme.

For det første er den største forskjellen fra den nåværende hovedserien at sanntidsaction er tilbake. Majima har en helt annen kampstil enn Kiryu i The Man Who Erased His Name, og kjemper ved hjelp av sin uatskillelige kniv. I tillegg til de vanlige kombinasjonene og spesialangrepene, har vi også sett ham gå inn i en kampmodus der han tar på seg et piratkostyme, trekker frem to sabler i stil med Errol Flynn-filmene, og begynner å skjære gjennom alt han kommer over.

Minispillene er selvfølgelig tilbake, som man kan forvente av et hvilket som helst spill i serien. Ikke alle har blitt avslørt i denne demoen, men vi vet at de vanlige er tilbake, i tillegg til noen nylige tilføyelser fra Infinite Wealth, som Crazy Delivery (Uber Eats' versjon av Crazy Taxi). Det er alltid gøy å bruke litt tid på å prøve å slå sin personlige rekord i Dragon Kart, men tiden var knapp, og vi måtte besøke et nytt sted, et slags stort "pirat"-kasino på en skipskirkegård kjent som Madlantis.

Der ser vi Majima møte en annen "pirat", som han konfronterer (spiller de en rolle eller er det en feberdrøm av hovedpersonen?) før han utforsker området. I Madlantis finner vi et lekent knutepunkt hvorfra vi kan gå til kamparenaene, West cards og hanafuda-kasino, eller butikken der vi endrer utseende og kaster bort en halv ettermiddag på å velge en ny øyelapp.

Frem til dette punktet forblir alt like morsomt som i tidligere spill. Men også med en viss tretthet gjentar jeg at alt er det samme som i tidligere spill. Fra det lille jeg har vært i stand til å se, ser det ut til at hovedattraksjonen for Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bare er å kontrollere den sprø karakteren og bruke en ny kampstil og et piratantrekk. Det er selvfølgelig alltid en mulighet for å ta feil. Demoen er så kort og delene starter så "in medias res" at det er vanskelig å si om historien vil by på noe interessant, eller om dette bare er en slags DLC for den elskede karakteren for å holde fansen fornøyd.

Foreløpig er det eneste som er klart for meg om Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii at alt du elsket med de klassiske Yakuza-spillene vil være her med tradisjonell kamp, men jeg vet ikke om Goro Majima i disse farvannene vil finne skatten han ser ut til å lete etter.