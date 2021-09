Vi har prøvd eFootball 2022 på PS5

HQ

HQ

Det var virkelig herlig av Konami at de gikk så fullstendig inn for å invitere en utvalgt gruppe med journalister for å få litt ordentlig testetid med deres nyeste og litt annerledes fotballsimulator. Riktignok var gruppen noe begrenset med tanke på alle de nødvendige tiltakene som må til for å skape en tryggest mulig opplevelse med tanke på den nåværende globale situasjonen, men det var like fullt et fysisk arrangement med oppmøte hvor utviklere og representanter var ekte mennesker ivrige etter å vise oss hvor mye som har blitt endret siden sist. For når alt kommer alt og man ser bort fra free-to-play-modellen er eFootball 2022 et mye mer fysisk spill når det kommer til hvordan man spiller og hva man føler, og dermed var jeg glad for å kunne spille og lære i rundt to timer.

Koden jeg spilte var en "nokså endelig" versjon bygget på PS5-devkit. Dette betyr at den allerede ser bedre ut og føles mer finpusset enn noen av de nyeste videoene, og den ligger tett opp til versjonen som spillerne kan få laste ned gratis den 30. september (selv om noen av funksjonene ikke vil være klare ennå til lansering).

Ikke få fnatt - Du kan bare ikke spille eFootball som du spilte PES

Nøkkelen her er å prøve ut de nye mekanikkene. Hvis du vil spille eFootball 2022 akkurat slik du har spilt PES i mange år kommer du til å oppleve spillet som kronglete og saktegående, som om det skulle være halvferdig, og du vil tro at det bare ikke fungerer slik det skal. Hvis du derimot dytter deg til å trene på de nye handlingene, vil du finne en rekke interessante og morsomme måter å håndtere hver eneste kamp på. Det er derfor jeg satte pris på mine mange kamper med lederen for fotballdata og speiding, Klaus Ganer, som var temmelig vant til de innovative forsvars- og angrepsmanøvrene.

Hovedforskjellen her ligger i hvordan man bruker de analoge triggerknappene (L2 og R2 hvis man sitter med en DualSense-kontroller). Du vil merke at ballen ikke lenger er limt til fotballskoene, noe som gir begge deler en mer naturlig oppførsel og rom til å iverksette noen av de mer kroppsbaserte handlingene. Det føles herlig å bare gå med ballen og brått trykke R2 for å skifte retning med en liten berøring. Dette gjør underverker med de mer erfarne spillerne og gjenspeiler hvordan du har sett dem gjennomføre de mest helsprø bevegelsene i årevis. Du må nå også identifisere de sterkeste og høyeste spillerne for å kunne bruke L2 på nyttig vis. Hvis du har ballen bruker du knappen til å beskytte den, for eksempel for å blokkere en innkommende spiller som forsøker å stjele den. Hvis du er i forsvar vil du oppleve den nye forsvarsmuligheten som en gave fra himmelen. Man må nesten lure på hvorfor noe sånt ikke har vært der fra før sammen med klassiske bevegelser som takling og sklitakling.

Så, før du i det hele tatt begynner med mer intrikat pasningsspill og langskudd vil jeg anbefale deg å utforske alle de nye tingene du kan gjøre med L2 og R2 (og litt R3-dribling for å plusse på litt ekstra), bare slik at du får inn den nye ball- og spillerfølelsen og kjenner på hvordan de fysiske kampene er en faktisk ting denne gangen, før du til slutt legger nye planer for hvordan du skal tilnærme deg duellene og trinn-for-trinn-taktikken på banen. Alt dette var kun underbygget med den subtile ristingen som tilbys gjennom DualSense sin haptiske vibrasjon, ettersom de veldig lovende adaptive triggerne (føl hver eneste berøring og skudd) ikke var implementert ennå i denne versjonen (og heller ikke vil være det ved lansering).

Igjen må det sies at det føles veldig naturlig når du får taket på det, men det tar tid å mestre og krever at erfarne PES-fans sletter noen av sine gamle vaner og leser timing og avstand riktig. Den nybyggede ballfysikken hjelper også, da den nå virker mindre regissert og mer 'tilgjengelig' for begge spillerne i alle situasjoner. Deretter var min rival Klaus veldig gira på det som kalles "power shots" or "sharp kicks", som er imponerende, valgfrie og høyst tilfredsstillende skudd eller pasninger som aktiverer sin egen spesielle animasjon. For å gjennomføre dem må du bare ha litt tid og rom før du trykker R2 helt inn pluss pasning- eller skuddknappen, og du vil deretter se kraftmåleren bli blå. De aller beste målene under økten vår ble gjennomført på denne måten.

Jeg er allerede gira på å se hva proffe spillere kan få til med dette, ettersom jeg tror det åpner opp for mer spennende og mindre kunstige dueller. Dessuten virker det nye Dual Camera som et kjærkomment tilskudd når du vil mestre driblingen, ettersom den elegant zoomer inn hver gang det er en fysisk kamp.

Etter hvert som jeg begynte å bli vant til den nye spillestilen skiftet jeg fokuset over fra duellene til å utvikle kamptaktikken min basert på det valgte laget. Det er en god flyt i hele spillet med færre avbrytelser fra enten dommeren (de gir flere fordeler) eller fra spillet selv. Det er en veldig "fortsett spillet"-filosofi som går godt overens med det nye fokuset på fysikk. Valget av lag utgjør en stor forskjell, kanskje større enn noensinne, ettersom det er mange ting å ta hensyn til før en 1v1-duell og bestemme hva du kan eller ikke kan gjøre med spillerne dine.

AI-basert taktikk er mye dypere, men samtidig også presentert på en mye lettere måte i den nye kampplanleggeren (som er mye mer åpen når det kommer til statistikk og nå viser verdiene sammen med "ute av posisjon"-advarsler). Jeg la merke til merkbare forskjeller da jeg skiftet fra Manchester United til Barça, deretter til det portugisiske landslaget, Juventus og til slutt til Arsenal. Hvert lags spillestil er mye mer fremtredende, og det betyr at du kan servere kanonskudd fra spillere som Christiano Ronaldo eller Thomas Müller, mens man bør satse på mer tiki-taka-spill med Dybala eller Pedri, og det samme gjelder når det kommer til forsvar mot de tøffeste spillerne eller når man skal velge å gå for raskere vekslinger og kontringer.

På andre områder i spillet fant jeg et mer solid og finpusset produkt enn jeg hadde forventet sammenlignet med den tidlige testdemoen som ble lansert tidligere i sommer. Ja, det er noen få bugs og glitcher her og der, og de fleste av dem var på gjøremålslista til utviklerne. Et par fall i bildefrekvensen (i introduksjonsfilmsekvenser) og noen merkelige skyggelegginger støtte jeg også på. Men i løpet av spilletiden var spillet i god nok stand til å kunne gå i gang med treningen umiddelbart. Spillermodellene som har vært nokså heslige i noen av de offisielle bildene vi har sett så langt ser utrolig ekte og detaljerte ut når man pauser spillet, og er på langt høyere nivå enn tidligere spill, noe som er det minste man skulle forvente (hender, fingre, muskler, hud, klesfysikk og mer har blitt endret).

For de som er bekymret for "rotete markører" er dette en introduksjonsfunksjon (med tanke på de nye bevegelsene) som kan skrus helt av, akkurat som målerne for kraft og utholdenhet. Hvis du er bekymret for tempoet i spillet kan det fortsatt stilles fra -2 til +2, men igjen vil jeg anbefale deg å komme inn i den nye flyten i spillet først.

Min bekymring når det kommer til spillmekanikk handler først og fremst om vanskelighetsgraden, og det er tydelig at Konami vil fortsette å justere spillet etter hvert som sesongen går sin gang med både mennesker og AI. Vel, intet nytt her sammenlignet med andre online-spill, med andre ord. Jeg følte nok at det kanskje var litt lett å stjele ballen fra motstanderen, og noen av taktikkene og spillestilene vil kanskje være litt for sterke sammenlignet med andre lag og deres spillere, men det er tross alt ikke så langt unna virkeligheten, eller hva?

I likhet med versjonen som skal lanseres hadde vår versjon fem europeiske stadioner (tilhørende Bayern München, Manchester United, Barcelona, Juventus og Arsenal) og de generiske eFootball-stadionene for de amerikanske klubbene (Corinthians, Flamengo, Sao Paulo og River Plate). De førstnevnte ser allerede formidable ut, og du vil oppleve i langt større grad at du nesten er der på ordentlig med de mange filmsekvensene som vises før og etter kamper eller i pausene, inkludert oppvarming, garderobe, presseområder og lignende. Det er også hendig å kunne endre tidspunkt på dagen i stadionsmenyen, hvor man kan se dag-natt-syklusen endre seg i beste vampyrfilmstil for å gi deg den rette stemningen.

Dette vil markere starten og lanseringen av selve eFootball-plattformen, og lanseringen vil på sett og vis føles som en før-sesong. Når det hele er oppe og går med spillere som lærer seg hvordan det hele fungerer, vil en stor høstoppdatering tilby en mye mer komplett fotballspillopplevelse med nye lag og moduser sammen med videreimplementert kjøpsmodell. Det er en modig, risikabel og banebrytende fremgangsmetode, men etter å ha spilt føler jeg uansett at Konami virkelig er inne på noe her, og den gode nyheten er at absolutt alle kan gi dette en sjanse gratis den 30. september. Spillet vil også ha fleksibiliteten til å omfavne spillernes tilbakemeldinger etter hvert som de lærer seg spillet å kjenne, samtidig som at nytt innhold og nye funksjoner jevnlig blir lagt til plattformen. Det som ved første øyekast kan virke å ha begrenset appell kan faktisk vise seg å bli nokså universelt med tiden ...